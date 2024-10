Ex-campeã, Carla Esparza anuncia aposentadoria após derrota polêmica no UFC 307

"Sabe o que? Muito obrigado a todos. Foi uma luta incrível. Não podemos deixar para os juízes. Acho que venci a luta, mas foi uma grande luta, Tecia. Foi uma honra fazer isso contra uma grande lutadora. Nossa, tem sido uma jornada incrível nesses 15 anos. Lutei contra as melhores do mundo. Não é sempre fácil, existem altos e baixos, mas não mudaria nada. Agradeço a todos os fãs, minha equipe, minha família, ao UFC, a todos. Eu amo esse esporte", declarou a veterana, momentos antes de deixar as luvas no centro do octógono.

A luta

Tecia iniciou o combate caminhando para frente, apostando na velocidade. Carla, por sua vez, apostou em golpes singulares. Especialista na luta agarrada, Esparza conseguiu, após duas tentativas frustradas, aplicar a queda e cair por cima da rival. Na posição de 100 kg, a ex-campeã abriu espaços para investir no ground and pound e pontuar. Por baixo, Pennington apenas resistiu às investidas até o soar do gongo para o intervalo.

Depois de ser controlada no solo, Tecia voltou para o segundo assalto mais comedida na trocação. Buscando não deixar brechas, 'The Tiny Tornado' passou a chutar as pernas de Esparza. Em seguida, Pennington conectou um belo cruzado em Carla, balançando a rival. Acuada, Esparza buscou a queda, mas viu a oponente se defender bem. Nos segundos finais, a ex-campeã conseguiu levar a luta para o solo, mas por poucos segundos.

Com o confronto possivelmente empatado, as veteranas voltaram para o terceiro assalto com mais cadência. Um pouco mais ágil em pé, Tecia levava a melhor nas interações, sobretudo com bons chutes baixos. Em resposta, Carla conectou um cruzado que balançou a adversária. A ex-campeã acelerou o ritmo no minuto final, equiparando as ações. Com poucos segundos para o fim, Esparza conseguiu a queda e terminou o combate batendo por cima.

Currículo de Carla Esparza

Atleta profissional do MMA desde 2010, Carla Esparza acumulou um cartel de 19 vitórias e oito derrotas. Dona de um wrestling de excelência, a americana conquistou o cinturão inaugural peso-palha em duas organizações: Invicta FC e UFC. No Ultimate, 'Cookie Monster' - como a veterana é conhecida - também venceu o 'TUF 20' e voltou a se sagrar campeã da divisão até 52 kg em maio de 2022, quase uma década depois de seu primeiro título na liga.