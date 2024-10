Alex Poatan classifica Jon Jones como o maior lutador da história do MMA

A trajetória de Alex Pereira no MMA é tão impressionante que, em pouco tempo de UFC, é dono de feitos que nem veteranos possuem. Na empresa desde 2021, o brasileiro conquistou dois cinturões em categorias diferentes (peso-médio e meio-pesado) e, se confirmar o favoritismo contra Khalil Rountree, neste sábado (5), em Utah (EUA), se tornará o campeão a defender seu título três vezes no espaço de tempo mais curto na história da liga (175 dias). Apesar do sucesso, 'Poatan' não se ilude e eleva um atleta renomado ao patamar de GOAT.

Ao ser questionado sobre quem é o maior lutador da história do MMA, Alex não titubeou ao mencionar Jon Jones. E a escolha do brasileiro faz sentido. Vale destacar que 'Bones' reinou nos meio-pesados do UFC, venceu lendas do esporte com facilidade e, depois de ficar três anos sem competir, subiu para o peso-pesado em seu retorno e conquistou o cinturão ao finalizar Ciryl Gane em dois minutos de luta.