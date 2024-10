Kayla Harrison esbanja confiança para se tornar campeã do UFC: "Questão de tempo"

Em janeiro, o Ultimate encorpou seu plantel feminino com um reforço e tanto: Kayla Harrison. Bicampeã olímpica de judô e duas vezes campeã do GP da PFL, a americana chegou à principal organização de MMA do mundo com status de estrela. Em sua estreia, no centenário card do UFC 300, a judoca justificou o 'hype' ao atropelar Holly Holm. A partir dali, muitos fãs apontavam como certa uma escalada da atleta da 'American Top Team' até o topo da categoria dos galos (61 kg). E parece que a própria possui a mesma impressão, já que definiu a conquista do cinturão da liga presidida por Dana White como "questão de tempo".

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Kayla destacou que compreendeu o lado do Ultimate em oferecer mais um combate para ela antes do tão almejado 'title shot' no peso-galo. Neste sábado (5), no UFC 307, em Utah (EUA), a americana, número 3 no ranking da divisão, encara a brasileira Ketlen Vieira, segunda colocada. Com planos futuros bem traçados, Harrison já projeta dominar não somente sua próxima rival, como também a vencedora do embate entre Raquel Pennington e Julianna Peña, que duelam pelo cinturão da categoria no 'co-main event' do show.