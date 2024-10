Israel Adesanya revela preferência por luta sem disputa de título em seu retorno ao UFC

As últimas 12 lutas de Israel Adesanya no UFC envolveram disputas de cinturão - seja interino ou linear. Já são mais de cinco temporadas ininterruptas entrando em ação em duelos do mais alto nível, seja para defender ou tentar conquistar um título. Mas, ao que tudo indica, essa sina vai ser quebrada na próxima aparição do nigeriano no Ultimate. Afinal de contas, o próprio ex-campeão dos pesos-médios (84 kg) revelou sua preferência por um combate mais ordinário para marcar seu retorno ao octógono mais famoso do mundo.

Em recente participação no programa 'The Adam Carolla Show', 'Izzy' não descartou seu interesse em reconquistar o cinturão até 84 kg no futuro. Porém, neste momento, há outros oponentes que ele considera mais merecedores do que ele pelo posto de próximo desafiante ao título. Curiosamente, a tendência é que o novo campeão da categoria seja definido em um eventual combate entre Dricus du Plessis e Sean Strickland, dois recentes algozes de Adesanya na organização.

"Virá mais tarde (uma revanche com Du Plessis). Agora, depois de acabar de lutar com ele, não acho que será algo imediato. Eu prefiro apenas lutar, não pelo cinturão, apenas lutar por lutar mesmo. Mesmo eu não tendo o cinturão, eles (rivais) ainda têm meu nome na boca. Ainda sou o Israel Adesanya. Para mim, vou deixá-los me desafiarem e essas coisas. No momento, quero lutar mais uma vez antes do final desse ano ou no início do próximo (ano). Ainda não sei. Estou só treinando, retomando de onde parei. Vou receber a ligação em algum momento com algumas opções. Dana vai entrar em contato. (Strickland) vai lutar com o Du Plessis primeiro, ele deve ser o próximo. Ver como essa luta acaba, ver como Rob vs Khamzat acaba e ficar de olho em outros caras jovens que estão em ascensão. Veremos", projetou Israel.