Ian Machado Garry usa seu filho para provocar Colby Covington no UFC; veja

Vindo de importante vitória contra Michael Page, em luta realizada em junho, em Las Vegas (EUA), Ian Machado Garry possui um alvo claro em sua mente. O irlandês está decidido a enfrentar Colby Covington na sequência dos eventos para ficar próximo de disputar o cinturão dos meio-médios (77 kg) do UFC. E, disposto a atrair a atenção do rival, 'The Future' apelou para uma tática um tanto quanto diferente.

Como discutiu com o americano, em briga que envolveu até sua esposa, mas não conseguiu convencê-lo a lutar, Garry inovou e, em sua conta oficial no 'Instagram', utilizou o próprio filho para provocá-lo. No registro, o irlandês pediu para a criança imitar o que Covington costuma fazer ao ser desafiado por tops da categoria. Prontamente, o menino saiu correndo. E a intenção de 'The Future' é clara.

Garry indica que a corrida do seu filho é a representação do que Colby faz quando pode ter pela frente atletas jovens e motivados. Vale pontuar que, nos últimos oito combates que disputou, 'Chaos' enfrentou seis veteranos do MMA (Demian Maia, Jorge Masvidal, Kamaru Usman (duas vezes), Rafael dos Anjos, Robbie Lawler e Tyron Woodley). O único rival mais novo que o 'bad boy' teve foi Leon Edwards.