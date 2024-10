Dana White faz mistério quanto ao futuro de Renato Moicano no UFC

No último sábado (28), Renato 'Moicano' brilhou no UFC Paris. Na luta principal do evento, o brasileiro ignorou a pressão por competir em território hostil e não tomou conhecimento de Benoit Saint Denis, atleta da casa, vencendo por nocaute via interrupção médica. Mas, apesar do importante triunfo, Dana White fez mistério sobre o próximo passo do lutador no peso-leve (70 kg).

É bem verdade que, após emplacar a quarta vitória seguida, 'Moicano' não perdeu tempo e desafiou Dan Hooker e Paddy Pimblett. Contra o neozelandês, o veterano buscaria uma vaga no top-5 da categoria, enquanto que, diante do britânico, seu objetivo seria popularidade e o lado financeiro. Contudo, o presidente do UFC pregou cautela ao abordar o futuro do brasileiro.

Vale pontuar que Renato, mesmo sendo dominante no UFC Paris, revelou que lutou com uma lesão significativa no ombro e a agravou. Inclusive, o cartola deu a entender que o brasileiro contou com a 'sorte' do árbitro e da equipe médica não terem percebido seu problema, pois poderia ser impedido de voltar ao combate.