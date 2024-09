Algoz de brasileiro embolsa R$ 270 mil por bônus de Performance da Noite no UFC Paris

Realizado neste sábado (28), o UFC Paris premiou quatro atletas com o bônus de 'Performance da Noite'. Um dos agraciados com o valor extra de 50 mil dólares (cerca de 271 mil na cotação atual) foi o francês Morgan Charriere, algoz do brasileiro Gabriel Fly. Desta vez não houve prêmio de 'Luta da Noite'.

'The Last Pirate', como o lutador francês é conhecido, nocauteou Gabriel Fly no card principal do UFC Paris. Além de Charriere, outros três lutadores receberam o prêmio: o também francês Fares Ziam, o escocês Chris Duncan e o americano Bryan Battle.

Na abertura do card principal, Ziam teve um desempenho destacado contra Matt Frevola, conquistando a vitória via nocaute no terceiro round. Também na parcela principal do show, Battle obrigou a interrupção do árbitro quando encurralou Kevin Jousset na grade e o acertou com vários socos sem resposta. Já Duncan finalizou Bolaji Oki no primeiro combate do UFC Paris.