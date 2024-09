Renato Moicano e Benoit Saint Denis batem o peso e confirmam luta principal do UFC Paris

Realizada nesta sexta-feira (27), a pesagem oficial do UFC Paris transcorreu de forma tranquila. Entre os 28 lutadores escalados para entrarem em ação no card de sábado, apenas uma atleta falhou na balança: a argentina Ailin Perez. Por outro lado, Renato Moicano e Benoit Saint Denis, protagonistas da luta principal do show, cumpriram com suas obrigações e confirmaram o duelo entre eles, válido pelo peso-leve (70 kg).

Vindo de três vitórias consecutivas, Moicano subirá no octógono do UFC Paris, neste sábado (28), com a missão de ampliar sua sequência positiva e, quem sabe, subir mais alguns degraus no ranking dos leves, onde ocupa a 11ª posição. Na pesagem oficial do evento, o brasileiro, que fará seu segundo 'main event' do Ultimate na carreira, cravou 70,7 kg na balança.

A marca, inclusive, foi a mesma registrada pelo adversário do brasileiro, Saint Denis, ao subir no palco da pesagem. O francês, que lutará em casa e com o apoio da torcida, busca recuperação após ser derrotado por Dustin Poirier, em março. O revés encerrou uma sequência de cinco vitórias de 'God of War' e interrompeu sua ascensão no ranking da divisão.