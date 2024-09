De olho no 'title shot', Deiveson Figueiredo encara Petr Yan no UFC China

Ainda não será dessa vez que teremos mais um brasileiro disputando o cinturão peso-galo (61 kg) do Ultimate. Cotado para ser o próximo desafiante ao título da categoria, Deiveson Figueiredo foi escalado para enfrentar o ex-campeão Petr Yan no card do UFC China, previsto para acontecer no dia 23 de novembro, em Macau (CHN).

A notícia foi inicialmente divulgada pelo jornalista Léo Guimarães, do site 'Super Lutas', e confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight com fontes próximas ao evento. O duelo entre o brasileiro e o russo servirá como atração principal do evento agendado para ter como sede a região de Macau, na China.

Ex-campeão peso-mosca (57 kg), Deiveson subiu de categoria e rapidamente se consolidou como um forte postulante ao título da divisão até 61 kg do Ultimate. Com três vitórias consecutivas desde que passou a atuar nos galos, o 'Deus da Guerra' - como o paraense é conhecido - já ocupa a quinta colocação no ranking e chegou a ser citado por Merab Dvalishvili, novo campeão da categoria, como possível rival na sua primeira defesa de cinturão.