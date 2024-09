Max Holloway provoca campeão Ilia Topuria no UFC: "Acho que é meu fã"

No dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), Max Holloway terá uma nova chance de voltar ao topo do peso-pena (66 kg) do Ultimate. O americano desafia Ilia Topuria, campeão da categoria, na luta principal do UFC 308. O combate é um dos mais aguardados de 2024 e o clima entre os atletas não é amigável, muito por conta da postura arrojada do georgiano. Agora, o veterano respondeu ao ataque de 'El Matador'.

É bem verdade que Holloway nega estar irritado com as constantes provocações do adversário, mas, em entrevista à 'ESPN' americana, mostra que, mesmo não sendo adepto do 'trash talk', também sabe utilizar tal artifício, ainda que de forma leve. Tanto que o ex-campeão do peso-pena do UFC frisa que o fato de Topuria perder tanto tempo falando a seu respeito significa que o rival nada mais é do que um profundo admirador do seu trabalho.

"Depois do momento no UFC 300 (nocaute contra Justin Gaethje), a câmera focou nele e o cara é apenas... Ele é um cara estranho. Algumas pessoas estavam me marcando que ele comentou em uma das minhas postagens dizendo, 'Vamos lá, Max'. Acho que ele é meu fã. Acho que ele não pode negar e que, lá no fundo, está torcendo por mim, o que é meio estranho, mas ele é um cara estranho, com certeza", declarou o lutador.