De olho no top-15 dos galos, Raul Rosas Jr. pede luta contra adversário ranqueado no UFC

"Eu gosto de desafios. Quero me testar e agora me sinto muito confortável no octógono. Fico mais confortável a cada vez que entro lá. Me sinto confortável lutando contra um top-15. Sei que estou pronto. Se estiver pronto, o que acho que estou, posso ficar ainda mais preparado para fazer mais do que apenas vencer, finalizar e impressionar a todos e, o mais importante, para que o UFC possa continuar me dando lutas em direção ao cinturão. É por isso que pedi alguém ranqueado. Se eu não conseguir, quero alguém que me leve a um oponente ranqueado", declarou o atleta.

Registro de Raul no MMA

Contratado pelo UFC em 2022, aos 17 anos, Raul Rosas Jr. rapidamente se tornou uma das principais promessas do MMA. 'El Nino Problema', de 19 anos, iniciou sua trajetória no esporte em 2021 e estreou no UFC um ano depois. Na modalidade, o americano construiu um cartel composto por dez vitórias, sendo oito pela via rápida (seis por finalização e duas por nocaute), e uma derrota.