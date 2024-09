Larissa Pacheco projeta 'boom' de visibilidade com superluta contra Cris Cyborg

Qual versão da Cyborg terá pela frente?

O combate entre Larissa e Cris pode ser considerado um confronto de gerações, já que a paraense tem 30 anos recém-completados enquanto a curitibana beira a faixa dos 40. Mas, ao que tudo indica, a bicampeã do GP da PFL evita pensar o duelo sob essa ótica. Ciente das credenciais de Cyborg, Pacheco garante que se prepara para a melhor versão possível da compatriota, que não compete no MMA desde outubro de 2023, quando nocauteou Cat Zingano e defendeu o posto de campeã no Bellator.

"Não sei (se vou pegar o auge da Cyborg). Nunca pesquisei muitas coisas da Cyborg. Mas vendo assim, das lutas antigas até agora, ela só vem crescendo e evoluindo, independentemente da idade. Dá para ver que isso não impactou ela de forma negativa. Ela está com um físico sempre forte, todo aquele desempenho e gás na hora de explodir. Então pode ser que essa questão de idade não tenha interferido em nada. Pode ser mais difícil talvez cortar o peso. Mas ela está bem acostumada com o que a luta traz para a gente. Dá para ver que ela está bem, acredito que ela esteja na melhor forma física dela, no auge. Espero enfrentar ela com a melhor forma possível. Não quero que as pessoas olhem e digam assim caso eu vença: 'Ah, a Larissa ganhou porque a Cyborg vai fazer 40 anos'. Quero enfrentar a melhor Cyborg, a lenda do MMA, e acredito que vou", explicou a paraense.

Duelo de gigantes no peso-pesado

Não é somente a aguardada estreia de Cyborg na PFL que vai sair do papel no dia 19 de outubro. No mesmo evento, Francis Ngannou, principal estrela da companhia, faz sua primeira luta na 'nova casa'. O ex-campeão peso-pesado do UFC mede forças contra o brasileiro Renan Ferreira, vencedor do 'GP' da categoria em 2023. A ordem dos confrontos ainda não foi definida pela organização oficialmente, mas a tendência é que o embate entre o gigante camaronês e 'Problema' sirva como atração principal do show na Arábia Saudita.