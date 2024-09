Chandler projeta 'title shot' em caso de vitória sobre Charles Do Bronx no UFC 309

Depois de muito esperar por Conor McGregor, Michael Chandler colocou um ponto final na história. Agora, o americano se prepara para enfrentar Charles Oliveira no UFC 309, evento programado para acontecer no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA). E, de acordo com 'Iron', a revanche com o brasileiro tem tudo para abalar não só o octógono, como também o peso-leve (70 kg).

Em coletiva de imprensa durante o UFC 306, Chandler sinalizou que a luta contra 'Do Bronx' deve levar o vencedor a disputar o cinturão do peso-leve na sequência. Portanto, o americano, que classifica a revanche como uma espécie de atalho rumo ao topo da categoria, se mostra empolgado para voltar a competir e acertar as contas com 'Do Bronx'.

Vale pontuar que Chandler lutou pela última vez em 2022 e perdeu para Charles em 2021. Na ocasião, o duelo valia o cinturão vago do peso-leve do UFC. No octógono, o veterano quase nocauteou o brasileiro no primeiro round, mas acabou nocauteado no segundo assalto. Para a revanche, o americano garante que a história será diferente, pois, hoje, é um lutador completamente diferente.