Diego Lopes lamenta derrota de Alexa Grasso no Noche UFC: "Congelou"

Sem tempo a perder

Em pouco mais de um ano de casa no Ultimate, Diego Lopes se tornou uma estrela da liga e um fenômeno de popularidade. Com o triunfo sobre Ortega no último sábado, o brasileiro se consolidou de vez no pelotão de elite dos pesos-penas (66 kg) e fez um pedido. Sem tempo a perder, o especialista em jiu-jitsu se ofereceu para ser o reserva da disputa de título da categoria entre Ilia Topuria e Max Holloway, programada para o UFC 308, no dia 26 de outubro. Presidente da empresa, Dana White parece ter gostado da sugestão e abriu as portas para a possibilidade. Sendo assim, caso o acordo seja firmado, Diego pode aumentar ainda mais sua assiduidade dentro do octógono, caso algum tipo de imprevisto ocorra com alguns dos combatentes envolvidos no duelo pelo cinturão.