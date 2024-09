Dricus du Plessis responde Alex Poatan após ataque: "Palhaço assustado"

Não demorou para Dricus du Plessis responder a última provocação feita por Alex Pereira. No último sábado (14), nos bastidores do UFC 306, evento realizado em Las Vegas (EUA), o brasileiro reforçou seu interesse em lutar contra o campeão do peso-médio (84 kg), questionou sua coragem e o chamou de 'C*** de cachorro'. Sendo assim, o sul-africano não deixou barato.

Em sua conta oficial no 'X', Dricus também elevou o tom. 'Stillknocks' garantiu não ter medo do campeão dos meio-pesados (93 kg) e fez questão de lembrar que já aceitou enfrentá-lo. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que os atletas trocam farpas.

'Poatan' expressou o interesse em voltar a competir nos médios para encarar o rival e minimizou sua qualidade. Por sua vez, Du Plessis duvida que o brasileiro consiga cortar peso, crava que vai nocauteá-lo se o duelo acontecer com 84 kg e até se coloca à disposição do UFC em subir de divisão para resolver as diferenças com o desafeto.