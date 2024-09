Dana White critica O'Malley por performance sem brilho contra Merab no UFC 306

"Ele parecia murcho. Ele não parecia afiado. Ele não parecia sagaz até o último round. Ele o machucou com aquele golpe no corpo, sabia que o machucou com isso e continuou tentando acabar com a luta. Mas olhei para as estatísticas de socos, foram seis em alguns rounds. Acho que ele é um daqueles garotos que vive para momentos como esse. É disso que ele se trata, ele é esse cara. Não sei se ele chegou lá e se sentiu vazio. Algumas noites, simplesmente é o que é", declarou o cartola.

Registro de O'Malley no MMA

Sean O'Malley, de 29 anos, é um dos lutadores mais populares do MMA e é ex-campeão do peso-galo do UFC. O americano iniciou sua trajetória no MMA em 2015, foi revelado no programa Contender Series e estreou na companhia em 2017. No esporte, 'Sugar' construiu um cartel composto por 18 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Aljamain Sterling. Marlon Vera e Petr Yan.