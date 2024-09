Alex Poatan provoca Dricus du Plessis e intensifica rivalidade no UFC: "C*** de cachorro"

Em outubro, em Utah (EUA), Alex Pereira vai colocar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC em jogo pela terceira vez diante e Khalil Rountree. Confiante na vitória, o brasileiro abre as portas para uma possível superluta entre campeões acontecer na sequência e seu alvo não é Jon Jones no peso-pesado e sim Dricus du Plessis no peso-médio (84 kg).

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Full Send MMA', Poatan reforçou o interesse em enfrentar o sul-africano e provocou, intensificando a rivalidade. Tanto que o brasileiro afirma que, caso a luta contra Du Plessis saia do papel, o mais difícil seria o corte de peso para voltar a competir nos médios, minimizando a qualidade do mesmo.

Inclusive, o veterano questionou a coragem do desafeto em aceitar seu desafio. Vale pontuar que os lutadores estão se estranhando de forma constante e pública. Agora, Alex, disposto a colocar as mãos em Dricus, sobe o tom e até o classifica com um termo nada amigável.