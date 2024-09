Valentina Shevchenko domina mexicana e completa Maracanazo no Noche UFC

Com uma homenagem histórica do Ultimate ao Dia da Independência do México, o evento do Noche UFC deste sábado (14) foi montado com inúmeros atletas mexicanos em ação no card. Mas ao invés de uma grande celebração, o que se viu na Esfera, em Las Vegas (EUA), foi uma espécie de Maracanazo do MMA. Afinal de contas, apenas dois dos oito representantes do país latino-americano venceram seus combates. Além disso, Alexa Grasso, então única campeã mexicana da empresa e protagonista do show, foi derrotada por Valentina Shevchenko - completando de vez a noite trágica do ponto de vista esportivo para sua nação.

Depois de empatar o segundo duelo com Grasso em um duelo polêmico, Valentina veio para a trilogia com uma estratégia bem traçada. Pragmática e mesclando chutes e quedas, a veterana dominou o ímpeto da mexicana durante boa parte dos 25 minutos de disputa, vencendo via decisão unânime. O clima ainda durante o combate era basicamente de luto, com um silêncio das quase 20 mil pessoas presentes na Esfera - uma atmosfera bastante similar à presenciada no Maracanã na derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950.

A luta

Alexa não demorou para marchar para frente e tomar a iniciativa, mas foi recebida por um bom contragolpe da Valentina. Aparentemente mais ágil, a atleta do Quirguistão encurtou e aplicou uma bela queda na mexicana, caindo por cima. Mesmo por baixo, Grasso deu um bote em uma tentativa de finalizar via triângulo, mas Shevchenko fez postura e escapou do ataque. Em resposta, 'Bullet' atacou as costas da oponente nos segundos finais do assalto, mas não conseguiu progredir com o soar do gongo.