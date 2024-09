Imagem forte! Aldana assusta com corte profundo após luta no UFC; veja

O MMA profissional praticado no mais alto nível é uma modalidade bastante dinâmica e também perigosa. No último sábado (14), no Noche UFC, isso ficou novamente evidenciado. Ex-desafiante ao cinturão peso-galo (61 kg) da empresa, Irene Aldana sofreu um dos cortes mais impactantes da história do Ultimate durante seu combate contra a brasileira Norma Dumont. Após deixar o octógono derrotada e com o rosto ensanguentado, a lutadora mexicana assustou ao surgir nos bastidores do evento com um verdadeiro rasgo no meio de sua testa. As imagens são fortes (veja abaixo ou clique aqui).

Assim que deixou o octógono, Irene foi prontamente atendida pela equipe médica do UFC, que deu o auxílio necessário e conseguiu "remendar" o ferimento com inúmeros pontos. Apesar de ter sofrido muitos danos de Norma durante o confronto, o profundo corte na testa foi fruto de um choque de cabeças involuntário das atletas. No segundo round da disputa, as duas se abaixaram para atacar e a mexicana levou a pior com o choque acidental. Com um espírito aguerrido, Aldana se manteve no duelo, mas acabou superada na decisão unânime dos juízes.

"Irene Aldana é uma humana tão forte e corajosa. Que estrela! Boa sorte na cura! Obrigado por aguentar o meu espanhol. Muito honrado por ter ajudado", escreveu o médico que atendeu e costurou a testa da lutadora mexicana após o Noche UFC.