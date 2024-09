Masvidal revela negociação para retornar ao UFC e menciona possível adversário

"Tenho conversado com Hunter Campbell e ele fica tipo, 'Deixe-me verificar esta data, ver se esse cara quer o problema, deixe-me ver se aquele cara quer apanhar'. Primeiro, vamos definir a data. Reservando a data, encontraremos o corpo. Pode ser este ano, em Vegas, 7 de dezembro. Vou fazer Chandler cair morto. Pode ser no ano que vem, no Super Bowl, nocautear outra pessoa. Não sei. Vou ver todas as minhas opções, ver como fica o dinheiro também. Adoro lutar, mas a maioria não precisa saber disso, eles podem tentar diminuir meu preço", declarou o veterano.

Registro de Masvidal no MMA

Jorge Masvidal, de 39 anos, realizou sua última luta no MMA em 2023. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2003 e construiu um cartel composto por 35 vitórias e 17 derrotas. No UFC, 'Gamebred' viveu o auge de sua carreira, conquistando cinturão simbólico 'BMF' e disputando duas vezes o título dos meio-médios (77 kg). Seus principais triunfos foram sobre Ben Askren, Darren Till, Donald Cerrone, Michael Chiesa e Nate Diaz.