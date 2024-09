Nova chance! Bruno Blindado busca encerrar má fase no UFC em outubro

Bruno Silva terá mais uma chance de provar seu valor no UFC. Depois de sofrer três derrotas seguidas, o brasileiro vai medir forças com Ismail Naurdiev no dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), em luta válida pelo peso-médio (84 kg). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

'Blindado' vive situação delicada na carreira e vai pressionado para o duelo. O brasileiro perdeu para Brendan Allen, Chris Weidman e Sharabutdin Magomedov. Além disso, o atleta testou positivo para um metabólito da substância drostanalona em exame antidoping realizado em abril e foi suspenso por seis meses. Liberado para competir, o veterano precisa voltar a vencer para afastar qualquer chance de ser cortado pelo UFC.

Já o austríaco, de 28 anos, se prepara para iniciar sua segunda passagem pela empresa. No MMA desde 2012, Naurdiev possui 23 vitórias, sendo 20 pela via rápida (12 por nocaute e seis por finalização), e sete derrotas.