Dana White exalta Alex Poatan por postura arrojada no UFC

Dana White não esconde que está encantado com Alex Pereira no UFC. Programado para enfrentar Khalil Rountree em outubro, em Utah (EUA), o campeão dos meio-pesados (93 kg) surpreendeu e já expressou duas vezes o interesse em voltar a lutar no peso-médio (84 kg) para encarar Dricus du Plessis, dono do título da categoria. E, ao que parece, o presidente da empresa aprovou a iniciativa do brasileiro.

Na coletiva de imprensa pós-Contender Series, realizada na última terça-feira (3), Dana exaltou 'Poatan' por sua postura arrojada no UFC, principalmente sendo campeão. Vale pontuar que o atleta, mesmo com uma idade avançada para competir (37 anos), é presença constante no octógono e costuma salvar eventos da companhia ao assumir lutas em cima da hora. Não à toa, Alex se tornou uma das estrelas da liga.

Agora, o brasileiro, que já manifestou o desejo de se aventurar no peso-pesado do no futuro, também deixou claro que gostaria de tentar reconquistar o cinturão dos médios. Portanto, o cartola elogia o veterano, uma vez que poucos profissionais assumem tantos riscos na carreira e demonstram tal 'fome de luta'.