Steve Erceg perde posição no ranking após derrota para Brandon Moreno no UFC México

Disputado no último sábado (29), o card do UFC México não gerou muitas movimentações na mais recente atualização dos rankings da empresa. Para ser mais preciso, apenas uma mudança foi promovida nesta terça-feira através do site oficial do Ultimate. Escalado para a luta principal do show, Steve Erceg perdeu uma posição no top 15 dos pesos-moscas (57 kg). Derrotado por Brandon Moreno via decisão unânime, o atleta da Austrália caiu da oitava para a nona colocação.

O representante do México, por sua vez, não avançou na listagem - permanecendo na segunda posição, de olho em um eventual 'title shot' na próxima rodada. Além do campeão Alexandre Pantoja, Moreno só tem a sua frente no momento Brandon Royval, responsável justamente por sua última derrota no octógono mais famoso do mundo, em fevereiro de 2024.

Expectativa vs Realidade

Com três vitórias em suas três primeiras lutas no Ultimate, Erceg foi escalado para lutar pelo cinturão no UFC Rio, em maio de 2024. Na oportunidade, em território hostil, o desafiante ao título ofereceu um confronto parelho para Alexandre Pantoja, mas acabou superado por pontos. Por conta de seu desempenho diante de um dos campeões mais dominantes do atual plantel da organização, os fãs projetavam que era questão de tempo para que o australiano trilhasse novamente seu caminho até o topo.