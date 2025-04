Ex-UFC, Paige VanZant estrela filme de terror ao lado do rapper 50 Cent

O cinema e o mundo das lutas nunca andaram tão juntos. Depois do Ultimate anunciar uma parceria para a realização de um filme, a ex-lutadora do UFC Paige VanZant - uma das atletas mais populares dos esportes de combate de sua geração - vai estrelar um longa-metragem de terror que será lançado nos Estados Unidos no próximo dia 11 de julho, de acordo com o site 'Deadline'.

O filme, chamado 'Skillhouse' e produzido pela 'GenTV Productions', terá como protagonista o rapper Curtis Jackson, mais conhecido pelo apelido '50 Cent'. A obra - que conta com a direção de Josh Stolberg, conhecido por seu trabalho em grandes sucessos de Hollywood como 'Jogos Mortais X' e 'Piranha 3D' - promete fazer uma sátira sombria da atual cultura de influenciadores nas mídias sociais, onde as pessoas estão dispostas a qualquer coisa para alcançar a fama.

Do UFC ao OnlyFans

Uma das grandes apostas de Dana White para elevar o nível de popularidade do MMA feminino no UFC há alguns anos, Paige VanZant nunca justificou dentro do octógono a expectativa criada em torno de sua carreira como lutadora. Por outro lado, no entanto, a caminhada da americana como influenciadora digital e modelo sempre esteve em ascensão - desde a sua participação na versão dos Estados Unidos do quadro 'Dança dos Famosos', até sua recente empreitada na venda de conteúdo adulto no OnlyFans.