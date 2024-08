Kayla Harrison se mostra impressionada com habilidade de Poatan no judô

Na atual temporada, Alex Pereira surpreendeu a comunidade do MMA ao realizar um treino com Kayla Harrison. Inclusive, a judoca presenteou o brasileiro com uma faixa amarela, após o brasileiro vencer seu compromisso no UFC 303, evento realizado em junho, em Las Vegas (EUA). Portanto, em entrevista ao site 'MMA Fighting', a americana relembrou a experiência de ver um renomado striker como 'Poatan' mostrando interesse em aprender a tradicional arte marcial.

Nos registros divulgados em suas redes sociais, os atletas se divertiram no treino aplicando quedas e aperfeiçoando suas habilidades no grappling e na trocação. É bem verdade que, no UFC, 'Poatan' ainda não mostrou o que aprendeu no judô. De todo modo, ao notar o interesse do brasileiro em aprender técnicas da arte marcial, a bicampeã olímpica de judô se mostrou impressionada com a habilidade do mesmo e por sua capacidade de, imediatamente, colocar em prática seus ensinamentos.

"Uma faixa amarela é uma piada, obviamente. Você normalmente não dá faixas amarelas para adultos. Para ser justa com ele, ele estava me mostrando os vídeos dele treinando e estava mandando bem. Eu queria que ele lançasse esse, meu Deus, ele fez o movimento que eu ensinei a ele e depois fez o movimento que você faz se o movimento não funcionar. Fiquei tipo, 'Cara, você parece um judoca!'. É uma loucura o quão rápido ele aprende as coisas. Ele parecia um judoca legítimo. Então, dei para ele uma faixa amarela, de brincadeira", declarou a atleta.