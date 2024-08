Ex-campeão peso-galo, Petr Yan mira luta contra Deiveson Figueiredo no UFC 310

Depois de reinar no peso-mosca (57 kg) do UFC em duas oportunidades, Deiveson Figueiredo subiu de categoria e já soma três vitórias. O bom retrospecto do 'Deus da Guerra' nesse início de caminhada no peso-galo (61 kg) já desperta a atenção dos principais atletas da divisão, entre eles um ex-campeão.

Através do seu perfil oficial no 'X', Petr Yan expressou interesse em medir forças com Deiveson no UFC 310, evento previsto para acontecer no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA). O confronto faria sentido para o lutador brasileiro, uma vez que 'No Mercy', além de ser ex-campeão do peso-galo, ocupa atualmente a terceira colocação no ranking da categoria, duas posições acima do 'Deus da Guerra'.

"Eu quero lutar no último card pay-per-view do ano", escreveu Petr Yan, antes de ser questionado por um seguidor sobre quem ele gostaria de enfrentar: "(Deiveson) Figueiredo" (veja abaixo ou clique aqui e aqui).