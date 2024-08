Dana White elogia brasileiro recém-contratado pelo UFC

Marco Tulio finalmente pode bater no peito e dizer que é lutador do UFC após participar do programa 'Contender Series' pela segunda vez. Na última terça-feira (28), em Las Vegas (EUA), o brasileiro nocauteou Matthieu Letho Duclos no segundo round e ganhou, das mãos de Dana White, o tão sonhado contrato com a empresa. E, dessa vez, o cartola enalteceu seu novo funcionário.

Em sua primeira participação no 'Contender Series', realizada em 2023, o atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' venceu Yousri Belgaroui por decisão unânime. Contudo, na ocasião, o presidente do UFC não se mostrou impressionado com o brasileiro. Agora, depois do 'não' recebido na primeira oportunidade no programa, 'Matuto' mostrou a que veio.

Conhecido por sua qualidade na trocação, Marco nocauteou o adversário ao aplicar um belo chute rodado em sua linha de cintura. Como viu de perto o lance e aprovou, Dana se rendeu ao brasileiro na coletiva de imprensa pós-Contender Series.