Dana White destaca oportunismo de Caio Borralho no UFC

No último sábado (24), em Las Vegas (EUA), Caio Borralho impressionou novamente no octógono. No UFC Vegas 96, o brasileiro venceu Jared Cannonier por decisão unânime, conquistando assim a maior vitória de sua carreira. Sendo assim, Dana White, que não marcou presença no show, mas assistiu o combate, destacou o oportunismo do atleta, que defendeu sua invencibilidade na empresa.

E o posicionamento do presidente do UFC faz sentido. Em maio, Caio, fora do top-10 da categoria, desafiou o americano ainda no octógono, após nocautear Paul Craig. Meses depois, o brasileiro conseguiu o duelo que pediu e, ao vencer com autoridade, se tornou o mais novo integrante do top-5 da divisão. Portanto, o cartola elogiou o atleta por ter aproveitado a chance de brilhar na luta mais importante de sua carreira, ignorando a pressão de liderar um evento da empresa e competir em cinco rounds pela primeira vez.

"Estou feliz por ele. Essas oportunidades, você as aproveita e é isso que acontece", declarou o presidente do UFC na coletiva de imprensa pós-Contender Series.