Chael Sonnen aposta em vitória de Khalil Rountree sobre Alex Poatan: "Vai atropelar"

Próximo desafiante ao cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC, Khalil Rountree é visto por grande parte da comunidade do MMA como amplo azarão no confronto direto contra o campeão Alex Poatan, marcado para o dia 5 de outubro, em Salt Lake City (EUA). No entanto, há quem aposte na capacidade do americano de surpreender e destronar o lutador brasileiro, como parece ser o caso de Chael Sonnen.

Em recente episódio do programa 'Good Guy/Bad Guy', o ex-lutador afirmou que Rountree tem tudo para derrotar Poatan na luta principal do UFC 307 e, consequentemente, estragar a previsão da maioria dos fãs e especialistas. Sonnen ainda fez questão de rechaçar a ideia de que a escolha do americano seria, de alguma forma, uma tentativa da organização de proteger o campeão, por se tratar de um oponente mais 'fácil' do que outros possíveis rivais - hipótese que foi ventilada após o anúncio da disputa.

"Antes de mais nada, me deixe te dar a opinião polêmica do dia. Khalil Rountree vai atropelar o (Alex) Pereira. Esse é um pior duelo (para Poatan) que eu poderia pensar. Não podemos subestimar Khalil. Ele faz seu melhor trabalho quando está sendo atacado por um kickboxer. Ele é um contragolpeador, e ele ama quando você o soca ou chuta primeiro. Mas eu vou te dizer um problema, Khalil vai ganhar essa luta. Isso é um desastre enorme para qualquer um que pense que o UFC está tentando proteger Alex. Se eles estão tentando proteger o Alex, alguém cometeu um grande erro", analisou Sonnen.