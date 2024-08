Super Grand Slam! Mica Galvão exalta 'ano perfeito' com título do ADCC: "Abençoado"

Dia após dia, Micael Galvão se consolida como um dos maiores fenômenos da luta agarrada dos últimos tempos. Em junho desta temporada, o brasileiro fez história ao se tornar o atleta mais jovem a conquistar o 'Grand Slam' do jiu-jitsu no mesmo ano, se tornando campeão do Brasileiro, do Pan-americano, do Europeu e do Mundial da modalidade. E como se não fosse o bastante, no último fim de semana 'Mica' conquistou o único título de grande expressão que lhe faltava: o ADCC. Com a mais recente glória, o jovem de apenas 20 anos alcançou o raro 'Super Grand Slam' em 2024 - enfileirando os cinco torneios citados na mesma temporada.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight diretamente de Las Vegas (EUA), após a disputa do ADCC, Mica comemorou o ano até então perfeito e destacou que agora pretende tirar um período para descansar o corpo do alto ritmo de competições. Após bater na trave na edição de 2022, com a medalha de prata, o brasileiro, enfim, conquistou a medalha de ouro na categoria até 77 kg. O prodígio também se aventurou no absoluto, mas não conseguiu chegar até a decisão.

"É emocionante demais poder estar ganhando meu primeiro título de ADCC. O título é bacana demais, mas o que importa realmente são as pessoas que estavam ali ao redor de mim. Esse evento tem sido mágico e abençoado. Vi o quanto sou dependente de Deus e meu time para ser a pessoa que sou hoje. Finalmente a jornada foi concluída, conseguimos o 'Grand Slam' e agora é se divertir e dar uma relaxada (risos). Estou com 20 anos agora. Não sei como explicar (conquistas tão jovem). Sempre coloco nas mãos de Deus. Em 2022 tive uma derrota, um ano que mexeu e me abalou um pouco. Mas Deus dá as batalhas mais duras aos soldados mais fortes. Se Ele não tinha me dado a vitória naquele ano, é porque ele guardou esse momento especial para cá, em 2024", exaltou Mica.