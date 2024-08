Gordon Ryan vence sua 2ª superluta e se torna o maior nome da história do ADCC

Gordon Ryan fez história mais uma vez no ADCC. Neste domingo (18), o americano derrotou Yuri Simões com um expressivo placar de 21 a 0, conquistando sua segunda superluta na edição de 2024. Com essa vitória, Ryan alcançou seu sétimo ouro no evento, ultrapassando André Galvão e se tornando o maior nome da história da organização.



Gordon, que havia vencido Felipe Pena por uma margem apertada no dia anterior, dominou completamente Yuri, campeão da categoria absoluto na edição de 2022. Com uma série de passagens de guarda e montadas, o americano ainda tentou algumas finalizações, mas esbarrou na sólida defesa do brasileiro.



Yuri, por sua vez, tentou impor um ritmo mais agressivo no final do combate para passar a guarda de Ryan. Apesar de enfrentar um adversário visivelmente cansado, o brasileiro não conseguiu ultrapassar a guarda de Gordon nem controlá-lo de costas no chão para garantir os três pontos. Mesmo frustrado, o Simões não desistiu e lutou até o fim, sendo aplaudido pela torcida presente na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA).

Superlutas garantidas

Com as duas vitórias obtidas neste final de semana, Gordon Ryan agora tem automaticamente dois desafios futuros contra brasileiros. O primeiro será contra Kaynan Duarte, que conquistou o ouro tanto na divisão até 99 kg quanto na categoria absoluto. Essa última vitória credenciou o jovem de 26 anos para desafiar o americano na próxima edição do evento, em 2026.



Além de Kaynan, outro nome que permanece no radar de Gordon é Felipe "Preguiça" Pena. Derrotado por Ryan pelo placar mínimo de 2 a 0 no sábado, Pena brilhou no domingo e se sagrou campeão da categoria acima de 99 kg.



Com seu nome em alta, não deve demorar para que ele enfrente o americano novamente, já que o duelo entre eles agora está empatado em 2 a 2. Felipe, que venceu os dois primeiros duelos, é o único atleta que já finalizou Gordon Ryan desde que o americano conquistou a faixa preta.



No entanto, Ryan saiu vitorioso nos últimos dois confrontos. Portanto, é natural que ambos se enfrentem nos próximos meses para desempatar o placar.