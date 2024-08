Após vitória no UFC 305, Kai Kara-France pede 'title shot' contra Alexandre Pantoja

De volta ao octógono mais famoso do mundo após mais de um ano afastado, Kai Kara-France brilhou no card principal do UFC 305, ao nocautear o ex-desafiante ao cinturão peso-mosca (57 kg) Steve Erceg, no úlimo sábado (17). Agora, o neozelandês mira voos ainda mais altos para a continuidade de sua carreira.

Na coletiva de imprensa pós-show, Kai Kara-France deixou claro seu desejo de disputar o título peso-mosca do UFC, contra o brasileiro Alexandre Pantoja, atual campeão da categoria, já em seu próximo combate. Vale lembrar que os dois já se enfrentaram no passado, pelas quartas-de-final do 'The Ultimate Fighter 24', em duelo vencido pelo atleta tupiniquim, na decisão unânime dos juízes.

"Estou na companhia há algum tempo e lutei contra todo mundo nessa divisão dos moscas, e eu disse várias vezes que vou deixar minhas ações serem minha voz mais alta. Eu estou fazendo barulho agora. Alexandre Pantoja, eu sei que você não tem uma luta marcada, mas eu posso ter saltado para uma disputa de título. Eu a Pantoja temos história. Nós dividimos o octógono na 24ª temporada do The Ultimate Fighter. Foi uma luta de apenas dois rounds, então não pudemos mostrar todas as nossas habilidades, cortando peso semana sim, semana não naquele show. Eu o conheço. Ele tem ido muito bem no UFC e é um campeão agora. Nada além de parabéns. Ele é um cara durão e eu amo essa luta. Sinto que posso ser o cara a acabar com ele", ponderou Kai.