Gordon Ryan vence Felipe Preguiça na prorrogação e empata disputa contra rival

A luta

O combate começou com ambos os lutadores trocando pegadas em pé e tentando quedas sucessivamente. Felipe, então, aceitou uma queda antes do início da contagem de pontos, adotando uma postura defensiva para atacar da guarda. A partir desse momento, o confronto se desenvolveu em detalhes precisos, evidenciando a técnica refinada de ambos os atletas.

Enquanto Felipe tentava raspar, Gordon pressionava em busca de uma passagem de guarda, mas sem sucesso. Após vinte minutos de tentativas intensas de pontuação, a luta avançou para a prorrogação, onde ocorreu um movimento polêmico. Felipe derrubou Gordon, e quando o americano se levantou rapidamente para evitar ceder pontos, o brasileiro pulou para suas costas.

No entanto, devido à condição escorregadia de ambos, o movimento não foi bem-sucedido, e Felipe acabou com as costas no chão, o que garantiu a Gordon os dois pontos necessários para vencer a luta e conquistar a vitória na superluta do ADCC. Apesar de não ter efetuado a queda, Gordon terminou a luta por cima, uma situação prevista nas regras do evento que assegurou sua vitória. Agora, o americano se prepara para enfrentar Yuri Simões neste domingo, na última superluta da edição 2024 do ADCC.