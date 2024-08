Drake perde R$ 2,4 milhões com derrota de Adesanya no UFC 305; Du Plessis ironiza

A 'maldição' de Drake atacou mais uma vez no MMA. Adepto das apostas esportivas, apesar do histórico ruim de acertos, o rapper perdeu R$ 2,4 milhões com a derrota de Israel Adesanya para Dricus du Plessis no UFC 305, realizado no último sábado (17). De quebra, o artista canadense ainda foi ironizado pelo campeão sul-africano.

Como já virou tradição quando o UFC promove uma disputa envolvendo grandes astros do seu plantel, o rapper canadense fez sua 'fezinha' antes do duelo que liderou o card do UFC 305, sediado na Austrália. Fã confesso do nigeriano Israel Adesanya, Drake apostou 450 mil dólares (cerca de R$ 2,4 milhões) na sua vitória, o que renderia ao cantor um retorno de 855 mil dólares (R$ 4,6 milhões), caso o cenário se concretizasse.

Porém, o artista não contava com o 'coração de campeão' de Dricus du Plessis. Mesmo visivelmente cansado após o segundo round, o sul-africano se superou e finalizou o ex-campeão no quarto assalto, defendendo seu cinturão peso-médio (84 kg) do UFC, e aumentando o prejuízo na conta bancária do rapper com mais uma aposta perdida.