Diego Lopes contesta versão de Jean Silva sobre desentendimento em evento

Recentemente, Diego Lopes se viu no centro de uma polêmica. Na última quarta-feira (7), Jean Silva revelou um desentendimento com o compatriota e não só escancarou seu descontentamento com o mesmo, como também abriu as portas para uma possível luta no UFC. Sendo assim, o especialista em jiu-jitsu não demorou para se pronunciar.

Tudo começou quando Jean contou que Diego o ignorou ao encontrá-lo em um evento. De acordo com o atleta, o especialista em jiu-jitsu o reconheceu e cumprimentou todos os integrantes do grupo, menos ele. Visivelmente chateado, o lutador da equipe 'The Fighting Nerds' frisou que Lopes ganhou um novo rival no UFC e cravou que iria puni-lo em uma possível luta.

Em seguida, através de suas redes sociais, Diego foi curto e grosso na resposta, contestando a versão de Jean. De forma bem-humorada, o atleta, que representa o Brasil e o México no UFC, negou que o episódio no qual reconheceu o atleta e não o cumprimentou aconteceu. Portanto, Lopes deu a entender que Silva 'forçou a barra', tentando criar uma rivalidade com ele para crescer no peso-pena (66 kg).