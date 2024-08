Campeão do UFC, O'Malley cogita lutar contra primo de Khabib para provocar McGregor

"Eu contra Umar a seguir? Deiveson me desafiou, Topuria e Holloway vão lutar em breve. O invicto Umar, 18-0, contra o invicto Suga Show, 19-0. Vencer um daguestanês? Eu não me importaria com isso. Essa seria uma ótima maneira de chegar até McGregor. Imagine com quanta inveja ele ficaria? Eu poderia dar uma surra em Umar só por esse motivo. Poderia ser uma próxima luta massiva em potencial", declarou O'Malley em seu canal oficial no 'YouTube'.

De fã para rival

Se antes a relação entre O'Malley e McGregor era cordial, hoje, ela parece estar deteriorada. No passado, o americano enalteceu 'Notorious' e admitiu ser fã do mesmo. Mas, agora, 'Sugar' vem se estranhando com o irlandês e até expressa o interesse em enfrentá-lo.