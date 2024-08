Quatro brasileiros concorrem em principais categorias do 'Oscar do MMA'

Brasileiros em dose dupla

Além de poder levar o prêmio de 'Lutador do Ano' para a casa, Pantoja também está na disputa pela 'Luta do Ano', por conta da batalha que protagonizou com Brandon Moreno, em julho de 2023. Na ocasião, o brasileiro levou a melhor contra o rival por decisão dividida e se tornou campeão do peso-mosca do UFC.

Assim como Alexandre, Diego Lopes concorre em duas categorias. Sensação do peso-pena (66 kg) do UFC, o brasileiro disputa os prêmios de 'Finalização do Ano' e 'Revelação do Ano'. No período, o atleta impressionou no octógono contra Gavin Tucker, Pat Sabatini, Sodiq Yusuff e Dan Ige em sequência.

Outros destaques

Campeão do peso-leve do UFC, Makhachev pode faturar os prêmios de 'Lutador do Ano' e 'Finalização do Ano'. Dono do cinturão do peso-médio do UFC, Du Plessis foi além, concorrendo nas categorias 'Lutador do Ano', 'Lutador Internacional do Ano' e 'Zebra do Ano'. Por sua vez, Zhang Weili, campeã do peso-palha (52 kg) do UFC, busca as premiações 'Lutadora do Ano' e 'Lutadora Internacional do Ano'.

Ex-campeão do peso-pena do UFC, Max Holloway está na disputa pelos prêmios de 'Luta do Ano' e 'Nocaute do Ano', tudo devido ao seu embate contra Justin Gaethje. Campeão interino do peso-pesado do UFC, Tom Aspinall pode ser a 'Revelação do Ano' e 'Virada do Ano'. Para concluir, Brian Ortega concorre nas categorias 'Finalização do Ano' e 'Virada do Ano' no duelo contra Yair Rodriguez.