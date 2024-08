Lenda do wrestling! Cubano alcança feito inédito nas Olimpíadas com quinto ouro seguido

O nome de Mijaín López já estava eternizado na história das Olimpíadas antes mesmo da edição Paris 2024. Mas nesta terça-feira (6), o atleta cubano conseguiu alcançar um feito inédito e ampliar seu legado no wrestling. Na final da categoria peso-pesado (130 kg) contra o compatriota naturalizado chileno Yasmani Acosta, o veterano, de 41 anos, deu show, venceu por 6 a 0 e se tornou o primeiro atleta da história a conquistar cinco medalhas de ouro em edições consecutivas de Jogos em esportes individuais na mesma prova.

Com a façanha, López deixou verdadeiras lendas do esporte olímpico para trás, como Michael Phelps, Carl Lewis, Al Oerter, Vincent Hancock, Katie Ledecky, Paul Elvstrom e Icho Kaori - vencedores de quatro ouros em suas respectivas modalidades. Apontado como o maior wrestler de todos os tempos, Mijaín ainda dividiu a decisão em Paris com seu ex-parceiro de treinos, o também cubano Acosta - que se naturalizou chileno justamente para sair da 'sombra' da principal estrela de seu país.

'Última dança' e o adeus de uma lenda

O duelo que coroou López com o quinto ouro olímpico também marcou sua despedida dos tatames. Logo após desbancar Acosta e entrar para a história dos Jogos, o cubano retirou as tradicionais sapatilhas e as colocou no centro da área de combate - em um claro sinal de aposentadoria (veja abaixo ou clique aqui). Além de cinco ouros em Olimpíadas, Mijaín também é pentacampeão mundial e pentacampeão pan-americano de wrestling.