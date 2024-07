Taila Santos detalha preparação em busca de prêmio milionário na PFL

Desde que deixou o UFC e assinou com a PFL, Taila Santos despontava como uma das favoritas para o 'GP' peso-mosca (57 kg) feminino da entidade. E as duas vitórias na temporada regular do torneio justificaram tal status. Classificada para o 'mata-mata', a brasileira está cada vez mais próxima do cinturão da categoria e do tão almejado prêmio de um milhão de dólares (R$ 5,5 milhões). Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a atleta abriu o jogo sobre sua preparação para os próximos desafios.

No dia 2 de agosto, em Nashville (EUA), Taila disputa a semifinal do torneio da divisão contra a veterana Liz Carmouche. Ex-desafiante ao cinturão do Ultimate, assim como a brasileira, a wrestler americana chega para o confronto embalada por uma sequência de nove triunfos. Diante de um desafio desta magnitude, Santos admitiu que preparou um camp de treinos focado para neutralizar o estilo de luta de sua oponente.

"Tenho muitos contatos no mundo da luta, então consigo buscar o que estou precisando no momento, de acordo com minhas adversárias. A gente escolhe o material (humano) de acordo com a rival. Ela (Carmouche) é uma veterana bem forte. Pelas lutas que analisei dela, acredito que ela vai querer vir para cima querendo encurtar - que já é o jogo dela. Ela acua as adversárias com socos e trocação e depois tenta agarrar. Acredito que não vai ser diferente comigo. Então trabalhei bastante isso para fazer um 'contra-jogo' em cima dela", destacou Santos.