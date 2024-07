Belal Muhammad provoca Leon Edwards às vésperas do UFC 304: "Sabe que vai perder"

Neste sábado (27), Leon Edwards e Belal Muhammad lideram o UFC 304, com sede em Manchester (ING), em duelo que coloca em jogo o cinturão linear dos meio-médios (77 kg). E às vésperas do evento numerado, a tensão entre os competidores aumenta, com direito a provocações. Desafiante ao cinturão, o wrestler de origem palestina subiu o tom e alfinetou o campeão inglês, esbanjando confiança em um triunfo diante de 'Rocky'.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Belal indicou que Leon teme os próximos combates que estão por vir, pois, em sua visão, o campeão tem discernimento que suas chances de vencer são pequenas. Essa não é a primeira vez que Muhammad tenta desestabilizar Edwards, mas o atleta britânico costuma desdenhar da postura de seu rival. A dupla, inclusive, já se enfrentou no passado, em 2021. Entretanto, o embate terminou em um 'no contest' (sem resultado) por conta de uma dedada no olho acidental desferida por Rocky, ainda no segundo round.

"O Leon, como disse, é uma questão de medo. Ele sabe que os próximos desafios vão ser duros. Ele sabe que vai perder. Ele sabe que, uma vez que essa luta foi assinada, era tipo: 'Ok, bem, essas são minhas últimas chances de andar por aí com esse cinturão, de aparecer em capas de revistas ou ir para jogos de futebol'. Coisas estúpidas assim. Porque depois que ele perder, ninguém vai dar atenção a ele. Ele não recebe nenhuma atenção de outra forma. Se ele não tivesse o cinturão, ninguém saberia quem ele é. Ele não fala, não se promove. Não sabe nem falar. Até quando ele vai nesses podcasts, fica sussurrando. Parece estúpido e com medo, não pertence a esse lugar. O cinturão não pertence ao ombro dele, pertence ao meu ombro. Quando pegar o cinturão, vou mostrar isso para a categoria", projetou Belal.