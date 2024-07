Associação das Comissões de Boxe aprova mudança de regras no MMA; entenda

Na última terça-feira (23), a comunidade do MMA foi surpreendida. A ABC (Associação das Comissões de Boxe), entidade que regula as regras unificadas do esporte, anunciou mudanças nas regras para seu melhor desenvolvimento. Agora, a cotovelada de cima para baixo e a joelhada na cabeça de um profissional com a mão apoiada no chão serão permitidas em combate.

O presidente do órgão confirmou as alterações ao site 'MMA Fighting'. De acordo com o site, as novas regras entrarão em vigor a partir do dia 1º de novembro para que os lutadores e árbitros consigam se adaptar. De todo modo, cada Comissão Atlética terá que realizar uma votação para adotar as novas regras. Vale pontuar que parte da comunidade do MMA chegou a pedir tais alterações nas regras.

Explicação das regras

As mudanças nas regras foram votadas e aprovadas por um comitê composto pelo diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, pelos árbitros Herb Dean, Marc Goddard e John McCarthy, ex-árbitro, entre outras importantes figuras. Agora, os profissionais poderão lançar o cotovelo de forma reta e para baixo em direção ao adversário no solo sem temer qualquer punição da arbitragem.