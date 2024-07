Virna Jandiroba entra no top 3 do peso-palha após vitória no UFC Vegas 94

Como esperado, a vitória sobre Amanda Lemos na luta principal do UFC Vegas 94, no último sábado (20), rendeu à Virna Jandiroba uma vaga no top 3 da categoria peso-palha (52 kg). Na mais recente atualização semanal dos rankings do Ultimate, a lutadora baiana - apelidada de 'Carcará' - aparece na terceira posição na classificação das atletas da divisão até 52 kg da entidade.

Cada vez mais próxima de uma chance de lutar pelo cinturão dos palhas do UFC, Virna Jandiroba passa a ocupar, agora, o lugar que pertencia a sua última adversária no octógono mais famoso do mundo, subindo duas posições no ranking. Por sua vez, Amanda Lemos cai para o quinto posto na tabela, se distanciando de um novo 'title shot'.

De quebra, Virna também garantiu uma vaga no ranking peso-por-peso do Ultimate, pela primeira vez na carreira. Estreante na lista que engloba as melhores lutadoras da organização sem distinção por categoria, Jandiroba já desponta na 13ª colocação - fruto de seu bom retrospecto recente na liga, com quatro vitórias consecutivas.