Treinador de Leon Edwards debocha de desafio feito por Nate Diaz: "Piada"

Depois de conseguir se vingar de Jorge Masvidal, em uma revanche no boxe, Nate Diaz expressou o desejo de voltar ao UFC para tentar dar o troco em outro antigo algoz, o atual campeão meio-médio (77 kg) Leon Edwards, que o venceu em 2021. Mas, ao que tudo indica, os planos do veterano devem ser frustrados. Pelo menos no que depender de Dave Lovell, treinador do lutador inglês.

Em recente entrevista ao 'Submission Radio', o treinador debochou do desafio feito por Nate Diaz e rechaçou qualquer possibilidade de Leon Edwards enfrentá-lo novamente. Focado na próxima defesa de título do lutador inglês, que acontece neste sábado (27), no 'main event' do UFC 304, Lovell ainda aconselhou o veterano, de 39 anos, pendure as luvas definitivamente, para o bem de sua saúde.

"Isso tudo é um piada. O Leon não tem tempo para esse negócio do Mickey Mouse agora. Bom trabalho para ele que Nate ainda está ganhando dinheiro e lutando, mas eu, pessoalmente, acho que ele precisa deixar o jogo em paz. Ele foi castigado um pouco demais. Eu sei que foi só boxe com Jorge (Masvidal), mas ele ainda está sofrendo danos, sabe? Lembrem-se, esse cara tem vida depois da luta e se ele continuar do jeito que está, ele não vai ter muita vida. Eu o amo e ele é um grande cara, mas às vezes os lutadores precisam ser salvos deles mesmos. Eu acho que Nate é um desses casos", disparou Dave Lovell.