Tom Aspinall elogia Alex Poatan e projeta duelo no UFC

Neste sábado (27), Tom Aspinall coloca o cinturão interino do peso-pesado em jogo contra Curtis Blaydes, no 'co-main event' do UFC Manchester, buscando se firmar como melhor lutador da categoria na ausência de Jon Jones. Sendo assim, o britânico segue em busca de grandes lutas na companhia para provar seu valor e, caso vença seu compromisso, menciona Alex Pereira como um potencial oponente.

Vale pontuar que o campeão dos meio-pesados (93 kg) indicou que deve se aventurar na categoria mais perigosa do MMA no futuro. Portanto, Aspinall, que já expressou o interesse em encarar o atleta, abriu as portas para o duelo acontecer e o enalteceu. E, com tal ideia em mente, Tom, ciente do alto nível do brasileiro na trocação, adiantou que sua estratégia seria evitar a luta em pé.

"Alex Pereira. Ele é uma besta absoluta. Tenho certeza que isso acontecerá um dia. Eu sou um grande fã dele, muito respeito por ele. A campainha toca e eu corro a todo vapor para derrubá-lo. Primeiros dez segundos de luta", declarou o campeão interino do UFC em entrevista ao canal do 'YouTube' 'JNMEDIAUK'.