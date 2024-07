Sem Aldo e McGregor, ESPN elege top 10 lutadores de MMA do século; confira a lista

Apesar de ser considerado um esporte recente, da chamada 'era moderna', o MMA já revelou grandes atletas e produziu momentos memoráveis. Pensando nisso, o site da 'ESPN' americana decidiu revisitar a história da modalidade e eleger seus melhores representantes. Após revelar o top 10 dos lutadores do século XXI, duas ausências foram bastante notadas por fãs e outros veículos da imprensa: Conor McGregor, maior estrela do esporte, e José Aldo, ex-campeão do UFC e apontado como o maior peso-pena (66 kg) de todos os tempos.

O número 1 da listagem não foi surpresa para ninguém: Jon Jones. Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e atual detentor do cinturão dos pesos-pesados do UFC, o americano sempre é citado na lista de 'GOATS' da modalidade. Em seguida, na segunda colocação, veio Georges St-Pierre, canadense que marcou época no Ultimate conquistando dois cinturões - até 77 kg e 84 kg. Completando o pódio da pesquisa, surge Anderson Silva. Um dos campeões mais dominantes da liga presidida por Dana White, 'Spider' é também o único representante do Brasil no top 10 da ESPN.

Critérios não divulgados

Por se tratar de um debate bastante subjetivo, os critérios para montar o ranking são de extrema importância. Mas, apesar de citar os feitos e principais conquistas dos lutadores que elegeram no top 10, a ESPN não revelou quais parâmetros foram considerados na pesquisa. Recentemente, o portal também causou polêmica ao eleger Sean O'Malley como o 'Lutador do Ano' no UFC em 2024. Para uma parcela dos fãs e imprensa, Alex Poatan teria se destacado mais no período avaliado.