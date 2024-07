Real ou fake? Leon Edwards viraliza na internet com vídeo à la Ronaldinho; veja

Às vésperas de colocar seu cinturão meio-médio (77 kg) do UFC em jogo mais uma vez, Leon Edwards viralizou nas redes sociais de uma forma um tanto quanto inesperada. Na segunda-feira (22), um vídeo do campeão acertando uma bola dentro de uma cesta de basquete com um chute foi compartilhado na internet e despertou a curiosidade dos fãs do esporte (veja abaixo ou clique aqui).

A situação lembra a repercussão dos vídeos viralizados pelo ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho há alguns anos, nos quais seus truques com a bola causavam enorme discussão sobre a veracidade das imagens, como no que o campeão mundial acertava o travessão repetidas vezes. No caso de Leon, a desconfiança se torna ainda maior por não se tratar de um atleta acostumado a utilizar uma bola em seu esporte.

Na filmagem, Edwards aparece correndo em uma espécie de praça pública, quando ouve seu nome ser chamado. Na sequência, o lutador inglês desvia sua rota e vai em direção a um grupo de pessoas que jogava basquete no local. Um dos indivíduos, então, joga a bola para o campeão do UFC que, sem pensar, a chuta sem deixá-la cair no chão e consegue fazer uma cesta do outro lado da quadra.