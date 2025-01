UFC: Brasileira exalta 1ª luta feminina na Arábia e terá de cobrir barriga

Inicialmente, a brasileira recebeu a notícia com receio pelas restrições locais. Ela se debruçou sobre uma cartilha do UFC indicando o que se pode e o que não se pode fazer no país para não desrespeitar os costumes sauditas. Mulher e gay, Mayra viajou acompanhada de sua parceira, a também lutadora Glória de Paula, fez um tour pela região e só tem elogios à experiência que está vivendo no local.

A gente ficou preocupada porque as pessoas falam bastante sobre mulheres aqui, que realmente existem regras que as mulheres têm que seguir, mas não é nada tão pesado como as pessoas falam. Eu fiquei preocupada, até por ser uma mulher gay, eu fiquei meio com medo, mas as pessoas falam o que elas não sabem. Aqui é um país extremamente receptivo.

Mayra Bueno, ao UOL

Mayra Bueno e sua parceira, Gloria, em passeio no deserto antes de evento do UFC na Arábia Saudita Imagem: Reprodução/Instagram/glorinhadepaula

O UFC encabeçou de mandar todas as regras do que pode e o que não pode fazer, e a gente leu tudo com atenção para não passar dos limites e também não invadir a cultura deles. Está sendo realmente tudo muito maravilhoso. Deram orientação para não pegar na mão, para não abraçar, não beijar, mas não pelo fato de eu ser gay, é pelo fato de que ninguém pode. Homens e mulheres não podem, homens com homem, mulher com mulher, cachorro com cachorro, ninguém pode.

Acolhida na Arábia

A lutadora exaltou a recepção que teve na Arábia Saudita e afirmou que a realidade local é diferente do que se fala no exterior: "País me acolheu desde que pisei aqui". O regime saudita vem nos últimos anos promovendo reformas para dar às mulheres mais liberdade e direitos, que antes eram exclusividade dos homens —como dirigir ou ir a estádios de futebol. No entanto, segue em vigor o sistema de tutelagem, que estabelece que mulheres tenham "responsáveis", assim como tradições restritivas sobre comportamento e vestimenta.