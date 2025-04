Renato Moicano esfria rivalidade com Pimblett e mira novo capítulo no UFC

A rivalidade entre Renato 'Moicano' e Paddy Pimblett pode até ter rendido boas trocas de farpas nas redes sociais e entrevistas nos últimos tempos, mas, segundo o brasiliense, tudo não passou de interesse competitivo. Após o UFC 314, ele deixou claro: não tem nada pessoal contra 'The Baddy', apenas acreditava que seria uma boa luta. Seria - uma vez que, agora, o cenário mudou.

Em entrevista exclusiva ao portal 'MMA Junkie', o brasileiro admitiu que, após a vitória de Pimblett sobre Michael Chandler no último sábado (12), o UFC dificilmente colocaria os dois frente a frente no momento. Invicto na organização com sete triunfos, o inglês se projeta para desafios maiores cenário que ganhou o aval de Dana White, apesar da insatisfação de Moicano.

"O lance é que as pessoas acham que eu odeio o Paddy Pimblett. Eu não odeio o Paddy. Ele tem muita visibilidade, por isso eu queria enfrentá-lo, mas agora essa luta não é possível. O UFC está apostando nele. Sabemos disso. Por quê? Porque o Dana White disse na coletiva do UFC 314 que uma vitória sobre o Chandler o colocaria na disputa de título. Eu não concordo com isso nem um pouco, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar do UFC?", afirmou Moicano.