Cristiano Ronaldo celebra vitória de Volkanovski no UFC 314

Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais para parabenizar Alexander Volkanovski, que obteve sucesso em reconquistar o título de campeão dos pesos-pena (66 kg) no UFC 314, em Miami. O astro do futebol comentou na foto compartilhada pelo australiano comemorando, dizendo: "O campeão está de volta".

A mensagem simples, mas direta, gerou bastante repercussão, principalmente entre os fãs de ambos os atletas. O gesto do português, que tem uma imensa base de seguidores, foi visto como um reconhecimento à performance do profissional de artes marciais mistas, que continua consolidando seu nome no topo da divisão dos penas do Ultimate.

Volkanovski, que derrotou o brasileiro Diego Lopes na luta principal do evento, se tornou um dos nomes mais respeitados do MMA atual, e o comentário do atleta do Al Nassr, da Arábia Saudita, é apenas mais um exemplo do respeito que o australiano vem recebendo de figuras de destaque em outros esportes. Embora sejam de universos diferentes, ambos têm algo em comum: são considerados entre os melhores no que fazem, seja no futebol ou no MMA.