Amanda Nunes revela quem prefere enfrentar em seu retorno ao UFC

Nunes deve saber seu próximo passo até o final de junho, quando será oficialmente introduzida no Hall da Fama do UFC. Antes disso, Julianna Peña - atual campeã da divisão - colocará seu cinturão em jogo contra Kayla Harrison no UFC 316, no dia 8 de junho, em Newark. E Amanda vai estar de olho nesse duelo.

Incômodo com Kayla

Kayla Harrison, bicampeã olímpica no judô e estrela em ascensão no UFC, treina na American Top Team - antiga casa de Amanda - e essa conexão não passou despercebida. Nunes já contou, em uma entrevista concedida ao portal 'MMA Fighting' em 2022, que se sentiu incomodada quando a americana chegou à academia e começou a dividir técnicos com ela, como Mike Brown.

"Fiquei incomodada com toda a situação, claro. Não tinha nenhuma mulher quando cheguei na American Top Team. Fui a primeira mulher a conquistar dois cinturões e colocar o time feminino na história. Quando a Kayla chegou e depois a , começou a criar uma situação estranha para mim, porque aquele era meu território. E aí a Kayla começou a falar. Fiquei tipo, 'Poxa, nem no meu território estou segura.' Fiquei meio encurralada, até porque dividíamos os mesmos treinadores. Ela treinava com o Mike Brown e eu também. Eu já estava treinando com eles quando ela chegou", disse a Leoa.

Com vontade de voltar e com sede de desafio, Amanda Nunes não esconde que está ansiosa para entrar novamente no octógono. E se depender dela, o retorno terá um ingrediente especial: uma luta contra uma adversária nova, perigosa e com um histórico que promete esquentar ainda mais a rivalidade.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok